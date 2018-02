Cattaneo (ex Pordenone, ora Reggiana): "Il Parma vinse grazie ai rigori e all'arbitro"

Il calcio dei veleni mette sul banco ancora Parma-Pordenone, quella di Firenze, dei play-off per intenderci. Non le due partite di campionato, per le quali i risultati parlano chiaro: 3-2 per i crociati al Tardini, 4-2 sempre per il Parma a Pordenone. Questa volta a ritornare sul match del Franchi è Luca Cattaneo, forse l'aria di Reggio (dove gioca adesso) ha contribuito ad accendere la miccia. Al resto ha contribuito, certamente, la delusione mai cancellata per la sconfitta e l'eliminazione: 1-1 dopo i tempi supplementari, si va ai rigori che manderanno il Parma in finale e, poi, verso la serie B. Cattaneo in un'intervista ha detto: “L’anno scorso giocavamo benissimo, giocammo anche meglio del Parma che vinse solamente grazie ai rigori e ad alcune decisioni dell’arbitro”.