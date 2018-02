Frosinone ko, raggiunto dall'Empoli in vetta. Parma, non sbagliare Risultati e classifica

Venticinquesima giornata (Quarta di ritorno) del campionato di serie B. Rimescolamenti in vetta, dove il ko del Frosinone (a Bari per 1-0) lancia l'Empoli vittorioso ad Ascoli per 2-1. Entrambe sono in testa a 46 punti. Se il Palermo vincesse lunedì (in casa) contro il Foggia ci sarebbe un terzetto in testa alla classifica. In attesa di Palermo e Cittadella (domani in casa con il Novara) una giornata (Bari a parte, ma con la possibilità di superarlo) che potrebbe diventare favorevole per il Parma.

Ascoli-Empoli 1-2

Avellino-Cesena 1-1

Bari-Frosinone 1-0

Carpi-Cremonese 1-1

Pescara-Salernitana 1-0

P.Vercelli-Brescia 0-0

Spezia-Venezia 1-1

Ternana-V.Entella 0-1

Domani

Alle 15 Parma-Perugia, alle 17:30 Cittadella-Novara

Lunedì

Alle 20:30 Palermo-Foggia

Classifica

Empoli 46

Frosinone 46

Palermo 43

Cittadella 38

Bari 38

Cremonese 37

Parma 36

Venezia 36

Carpi 36

Spezia 35

Pescara 34

Perugia 30

Avellino 30

Salernitana 30

Foggia 28

Cesena 28

Novara 27

Brescia 27

Entella 27

Pro Vercelli 25

Ascoli 23

Ternana 22