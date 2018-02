Carra e Faggiano: "Nessuno vuole cacciare l'allenatore". Squadra in ritiro Video

L’amministratore delegato Luca Carra e il direttore sportivo del Parma Calcio 1913 Daniele Faggiano commentano l'1-1 tra Parma e Perugia: “Ci spiace – ha dichiarato Carra – i risultati delle ultime giornate non erano quelli che ci aspettavamo. Detto questo non significa che dobbiamo ragionare istintivamente. C’è stato un confronto nello spogliatoio, riteniamo che il progetto iniziato si possa portare a termine. Questo non significa che l’unico imputato sia l’allenatore. Crediamo che non sia il caso di sostituire il tecnico perché questo non risolverebbe i problemi e dobbiamo cercare di risolverli invece tutti insieme: da stasera la squadra va in ritiro, inizialmente a Collecchio, poi valuteremo se spostarci o meno“.

“Sento che possiamo dare tutti di più", ha dichiarato Faggiano.

“La squadra è con l’allenatore? Nessuno di loro – ha proseguito Luca Carra – ce l’ha con l’allenatore o ha chiesto venisse esonerato, anzi. Loro sono i primi ad essere perplessi. L’allenatore in questo momento non è in discussione: non siamo convinti che cambiarlo significhi cambiare risultati“