Scavone squalificato per un turno

Sono nove i giocatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo, dopo la quarta giornata di ritorno di Serie B: fra loro c'è il crociato Scavone.

I giocatori squalificati sono Coronado (Palermo), Ghiglione, Bergamelli, Castiglia (Pro Vercelli), Rigione (Ternana), Basha (Bari), Ceccarelli (Virtus Entella), Loiacono (Foggia) e Scavone (Parma).

Squalificato fino al 30 giugno Giorgio Bertolone, dello staff della Pro Vercelli, «per avere nel campo per destinazione, al 51' st, colpito volutamente e violentemente con diversi pugni al volto un collaboratore della squadra avversaria procurandogli una ferita, per avere inoltre colpito con dei pugni un calciatore della squadra avversaria che, mentre era intento ad effettuare la fase di riscaldamento, interveniva per tentare di fermare la sua azione violenta; infrazione rilevata da un assistente».