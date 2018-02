La società: "Partita vergognosa, scusa ai tifosi". Lucarelli: "Servono più amore e più passione"

"Questa è una società che ha una breve storia, ha già avuto dei momenti difficili e in tutti questi momenti ci ha messo la faccia", il primo a intervenire ai microfoni di Sky, a nome della società, è Giacomo Malmesi, membro del cda. "Sono qua per chiedere scusa ai tifosi per una prova vergognosa e umiliante. Soprattutto una settimana passata a cercare di rimediare", spiega Malmesi. Alle domande sulla fiducia (rinnovata proprio dalla società una settimana fa - Guarda il video), il dirigente crociato replica: "Siamo tutti in discussione, io il primo. Ma lo siamo tutti, dal presidente in giù. Ma anche la squadra per come è scesa in campo. Nessuno in particolare è in discussione, la prima analisi la farò con me stesso tornando a Parma".

Poco dopo arriva davanti ai microfoni capitan Lucarelli, scuro in volto: "Non c'è stata la ripresa auspicata nel ritiro. Oggi l'Empoli ha dimostrato di essere più forte: ma c'è modo e modo di perdere. Noi comunque ci abbiamo messo del nostro". Per il capitano, sempre pronto a metterci la faccia nei momenti bui: "Non mi è piaciuta la squadra, io in primis che sono il capitano sono il primo responsabile". Nello specifico: "Se non c'è orgoglio non si va da nessuna parte: è un periodo difficile e noi ci mettiamo del nostro". Lucarelli, sguardo basso, continua l'analisi: "Dobbiamo, noi, dare qualcosa in più". L'allenatore è nel mirino delle critiche, ma il capitano spiega: "D'Aversa ha la nostra fiducia, siamo con il mister. In campo ci andiamo noi giocatori, non il mister. Il mister le partite le prepara. Noi lo seguiamo, facendo tutto quanto ci dice. Però, se poi diamo queste risposte in campo, naturalmente una mano non gliela diamo. Io sono qui a prendermi la responsabilità in primis da capitano e da parte di tutta la squadra. Non ci sono alibi e neppure scusanti. Non ci sono molte parole da dire: dobbiamo dare di più". Domenica il faccia a faccia con i tifosi (Guarda): " A loro, e lo confermo qui, ho detto che non ci sono problemi nello spogliatoio e nella squadra, che stiamo facendo di tutto per venirne fuori. Ma se le risposte sono quelle di oggi, siamo indifendibili. Dobbiamo stare zitti e pedalare".