Il Frosinone vince e (con l'Empoli) vola in fuga La classifica

Due squadre al comando e, per la prima volta in questo campionato c'è un vero e proprio allungo significativo e duraturo. Insomma, per la A (diretta senza i play-off) non proprio è fatta, ma bisognerà fare i conti a Empoli e Frosinone. Brave, come si suol dire nel ciclismo, a fare lo scatto giusto al momento giusto. Staremo a vedere. Loro due davanti, Palermo a rincorrere e ad aspettare un passo falso della coppia di testa e poi tutte le altre. Parma compreso ma anche ottavo, ultimo posto utile per i play-off. Vietato sbagliare da qui alla fine, quindi. Nel pomeriggio, anche Brescia-Ternana 3-1

Frosinone-Ascoli 2-0

Con due reti, entrambe nel primo tempo, di Dionisi al 7' e Daniel Ciofani al 23', quest’ultimo alla cinquantesima realizzazione in serie B, il Frosinone ha battuto l’Ascoli 2-0, agganciando al vertice della classifica l'Empoli e portandosi a più sei sul Palermo terzo. Nella squadra di Longo ha debuttato il portiere Vigorito al posto dell’infortunato Bardi ed è stato protagonista con un rigore parato a Buzzegoli in chiusura di primo tempo. Il Frosinone ha ben controllato gli avversari nel secondo tempo. Vigorito ancora lui bravo a deviare in angolo una inzuccata di Kanoute mentre Daniel Ciofani ha preso il palo. Il Frosinone raggiunge l'Empoli e spacca in due la classifica. Alle 17:30 Brescia-Ternana

1. Empoli 49

2. Frosinone 49

3. Palermo 43

4. Cittadella 41

5. Bari 41

6. Venezia 39

7. Cremonese 37

8. Parma 37

9. Spezia 36

10. Carpi 36

11. Pescara 35

12. Perugia 34

13. Foggia 34

14. Novara 31

15. Salernitana 31

16. Avellino 30

17. Entella 28

18. Cesena 28

19. Brescia 27

20. Pro Vercelli 26

21. Ascoli 23

22. Ternana 22