Parma calcio, stasera a Bar Sport parla la società: in studio il consigliere Giacomo Malmesi

Torna questa sera, su Tv Parma alle 20,30, Bar Sport dove si commenterà il tonfo del Parma a Empoli di sabato pomeriggio. In studio, a rappresentare la società in questo delicato momento, il consigliere d'amministrazione del Parma Giovanni Malmesi, socio di Nuovo Inizio. Con Sandro Piovani e Francesca Mercadanti in studio anche Giovanni Bia e gli opinionisti della trasmissione. I tifosi potranno intervenire mandando messaggi e whatsapp al 333-9200170.