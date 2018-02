Lucarelli non molla: "Per la A ci proveremo fino alla fine"

Una ventina di giorni fa si erano trovati contro, in amichevole: Alessandro (padre) contro Matteo (figlio). Lucarelli contro Lucarelli (Guarda il video). Ieri sera il capitano del Parma, con il giovane figlio (attaccante della giovanili del Parma) sono stati ospiti de La Domenica Sportiva. Lucarelli ha parlato del momento (brutto) che sta attraversando la squadra crociata: "Ora non stiamo andando benissimo, ma ci proveremo fino alla fine”. In trasmissione, oltre a parlare del figlio, ha parlato del fallimento e della rinascita della società: “Sono scappati tutti, io ho deciso di rimanere perché non mi sarei mai sentito a 36 anni di andare a strappare un contratto in Serie A o in Serie B. Sono stati giorni difficili, ma ho deciso di rimanere qui e tentare la scalata. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in questi due anni, ora puntiamo a fare qualcosa che nessuno ha mai fatto e cioè tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A.