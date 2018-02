D'Aversa: "Con il Venezia conta solo vincere" Video . Neve-gelo, match a rischio

C'è poco da tirare fuori la nostalgia, il duello e la rivalità tra le tifoserie. L'anno scorso un testa testa lungo tutto un girone di ritorno, vinto dai lagunari ma con il Parma capace di mostrare la sua forza e vincere i lunghi (e cervellotici) play-off di Lega Pro a Firenze. Aggressione tra le calli ai tifosi crociati e le polemiche e gli sfottò tra le tifoserie compresi. Insomma Parma-Venezia è una partita sentita, anche perchè il tecnico nero-verde-aranzione, Pippo Inzaghi, da queste parti, anche se "ex", non gode simpatie. Ma c'è poco da pensare a questo. Non solo per il momentaccio che la compagine di D'Aversa sta attraversando (Un successo, cinque pareggi e tre ko in nove partite, con tre sconfitte negli ultimi 5 match), una vittoria oltre che per morale, gioco e "ossigeno" porterebbe punti pesanti. Infatti anche il tecnico crociato, D'Aversa, in conferenza stampa, avverte: "Conta solo vincere" (Guarda il video). Prima della partita del Tardini in programma alle 21 scende in campo (alle 19) lo Spezia contro la Salernitana. Spezia 36 punti, Parma 37. Crociati all'ottavo posto, ultimo disponibile per i play-off. Liguri vincenti, nemmeno un pareggio per i crociati farebbe sorridere la classifica. Senza considerare Carpi (36 punti) e Pescara, impegnate sabato in casa con Entella e Cremonese. Una zona e una corsa, quella dell'ultimo posto, affollata anche da Perugia e Foggia (34 punti). E le notizie, alla vigilia, non sono buone. Non dovrebbe essere in campo Ciciretti per un problema fisico (Guarda). Calaiò, Ceravolo e Da Cruz in avanti. A centrocampo Scozzarella.

I convocati

Portieri: Dini, Frattali, Nardi.

Difensori: Anastasio, Di Cesare, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Scavone, Scozzarella, Vacca.

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ceravolo, Da Cruz, Frediani, Insigne, Siligardi.

Neve e gelo: match a rischio

Terreno di gioco già coperto e protetto da un paio di giorni, lo staff ha già preparato una sorta di "piano neve", ma le precipitazioni dell'ultimo momento potrebbero vanificare tutto. Le previsioni lasciano più di un timore (leggi), Parma-Venezia è un match a rischio (neve). Il fatto che si giochi alle 21, cioè "tardi" non aiuta. In altre parole, anche un lavoro fatto bene può essere vanificato dalla eventuale (prevista) consistente nevicata qualche ora della partita. Il telo sul campo anche tolto all'ultimo secondo non può distrarre dalla neve (ghiacchio) presente sugli spalti e nelle zone circostanti al Tardini. Aspetto non meno importante - anzi - della neve sul terreno di gioco. I fattori, tempestività e coordinazione dell'intervento potrebbero vanificare quindi una nevicata, che se notevole e concentrata in poco tempo (come il calo delle temperature) metterebbe comunque a rischio il match.