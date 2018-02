Il Venezia scavalca il Parma. Pari per Empoli e Frosinone

E’ un turno infrasettimanale a scartamento ridotto a causa del maltempo quello di stasera nel campionato di calcio di serie B. Dopo l’annuncio di ieri del rinvio della partita Pescara-Carpi per la neve caduta sulla città adriatica, oggi sono stati rinviati altri quattro incontri: il motivo è sempre lo stesso, l’ondata di gelo che ha investito l’Italia portando neve e ghiaccio sulle città e ha indotto le autorità a intervenire per evitare possibili condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Sono state quindi solo sei le partite disputate regolarmente questa sera, valide per la 28/a giornata di campionato. Ecco i risultati: Cremonese-Frosinone 2-2, Empoli-Avellino 1-1, Entella-Cittadella 0-1, Novara-Foggia 0-1, Palermo-Ascoli 4-1 e Venezia-Ternana 2-0. Il Venezia grazie ai tre punti conquistati scavalca il Parma e sale a quota 43 punti in classifica. Ieri sera si era giocata Salernitana-Parma con la vittoria dei Crociati. La Lega Serie B fisserà le date per il recupero dei quattro incontri rinviati.