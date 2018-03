Salernitana-Parma: ecco i 3 punti, Di Cesare il migliore

Torna il sereno in casa Parma grazie all'importante vittoria di Salerno, adesso è necessario dare continuità a questa vittoria nel match interno con il Palermo terzo in classifica.

Salernitana-Parma: La vostra classifica - Di Cesare giganteggia in difesa e si merita la palma del migliore in campo! Al secondo posto come la partita scorsa Frattali che non ha subito gol, aspetto sempre positivo per una squadra. Terzo meritatamente Marco Frediani, entrato nel secondo tempo è stato decisivo con alcune azioni che avrebbero potuto concretizzarsi nel 2-0. Positivi anche Calaiò (autore dell'assist) e Gazzola (a pari merito con Gagliolo).

La classifica generale - Di Cesare con questi 5 punti torna al quinto posto scavalcando Ceravolo, quando è stato schierato è sempre stato tra i più positivi. Al secondo posto Frattali con 3 punti decisivi vede diminuire il gap dal primo posto di soli 2 punti, il primato è nel mirino! Primo punto invece per Frediani, alla seconda presenza stagionale!

28a GIORNATA: Salernitana - Parma 0 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Di Cesare 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Frediani 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 39 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 17 pt; Ceravolo 13 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt; Frediani 1 pt.

27a GIORNATA: Parma - Venezia 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Calaiò 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Scozzarella 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 36 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 13 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 12 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Scozzarella 1 pt.

26a GIORNATA: Empoli - Parma 4 - 0 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 3 punti

2 Munari 0 punti

3 Barillà 0 punti

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Ceravolo 13 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt.

25a GIORNATA: Parma - Perugia 1 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Ciciretti 3 punti

3 Da Cruz 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 12 pt; Ceravolo 10 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Ciciretti 3 pt; ; Da Cruz 2 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt.

24a GIORNATA: Brescia - Parma 2 - 1 CLICCA QUI PER VEDERE LE PAGELLE

1 Ceravolo 5 punti

2 Frattali 3 punti

3 Da Cruz 1 punto

CLASSIFICA GENERALE: Lucarelli 41 pt; Frattali 33 pt; Gagliolo 25 pt; Insigne 24 pt; Di Cesare 12 pt; Calaiò 7 pt; Di Gaudio 7 pt; Nardi 5 pt; Iacoponi 5 pt; Gazzola 5 pt; Ceravolo 5 pt; Corapi 4 pt; Mazzocchi 3 pt; Baraye 1 pt; Scavone 1 pt; Da Cruz 1 pt.

