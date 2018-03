E' ufficiale, Parma-Palermo si gioca a Pasquetta (il 2 aprile) alle 20.30

Si recupereranno tra lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare valide per la 29/a giornata del campionato di serie B non disputate per la neve e per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Lo ha deciso il presidente della Lega di B, Mauro Balata.

Lunedì 2 aprile si recupereranno:

ore 12.30 Foggia-Empoli

ore 15.00 Avellino-Bari

ore 17.30 Carpi-Venezia

ore 20.30 Parma-Palermo.

Martedì 3 aprile:

ore 18.00 Brescia-V.Entella

ore 18.00 Pro Vercelli-Perugia.

Nella scelta, sono state volutamente evitate sovrapposizioni con la 7a giornata di ritorno, che vede due recuperi martedì 13 marzo, e la calendarizzazione per il 20 marzo, giorni di rilascio dei nazionali da parte dei club. Infine Bari-Avellino viene disputata in orario diurno come determinato dall'Osservatorio per le manifestazioni sportive.