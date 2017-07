Lo scatolino dei risparmi

La telefonata era arrivata di prima mattina. Una chiamata internazionale. «Sono lo zio Ermes, sarò lì da voi a tarda notte».

In casa lo chiamavano lo zio del Belgio. Per lei quella voce e presto quella presenza avrebbero destato troppi ricordi.

Era uno dei fratelli di Paride, di qualche anno più giovane. Ma quanto erano diversi! La nonna Ennia, appassionata delle leggende epiche di Omero, aveva imposto a ognuno dei tre figli maschi nomi veramente appropriati: Paride, Ermes, Eros.

Si era sempre chiesta come fossero capitati quei libri in una povera casa di contadini. La bisnonna era di buona famiglia e quando si era sposata aveva portato con sè i suoi romanzi. Raccontavano che fosse una lettrice appassionata. Era una Gasperini, e lì nella Bassa quel cognome era ben conosciuto. Era sorella di quel Gasperini fervente socialista, amico di Prampolini e di Turati, promotore di tante lotte operaie. In casa si diceva che Mussolini lo avesse invitato più volte in Parlamento, ma ricevette sempre un rifiuto: Gasperini rimase fedele alle proprie idee.

Così la nonna Ennia aveva letto e imparato tante cose. Paride, il primogenito, era il bello: le donne lo avevano molto corteggiato, ma soltanto Bianca lo aveva sposato. Ermes, fin da ragazzo, aveva una spiccata predisposizione per gli affari e per i viaggi. Dopo sei anni di prigionia in India, durante la guerra, era andato in Belgio e si era sposato. Era il vero Mercurio.

Sorride pensando a un racconto che Paride e Ermes, litigando scherzosamente, facevano spesso. La provocazione veniva sempre da Ermes che amava discutere di risparmi e di investimenti, mentre Paride aveva impostato il suo modo di vivere più alla giornata: godeva delle sue semplici partite a carte al Caffè Eridano. Vincere o perdere non lo sconvolgeva affatto, sapeva gestire le sue evasioni. Diceva Ermes: «La mamma ci dava sempre la paga alla fine della settimana e tu la spendevi subito. Io, invece, i soldi li mettevo da parte».

E Paride rispondeva: «Sì, li mettevi in quello scatolino di lucido da scarpe sulla trave...». E poi taceva: si era tradito. Tutti in casa sapevano che lo scatolino un giorno venne trovato vuoto, ma non si seppe mai chi fosse stato. Supponevano, ma non andavano oltre. Paride l'aveva raccontato a Bianca e alla bambina, e avevano riso a crepapelle. «Figuratevi, un giorno ero al gabinetto, fuori nel cortile. Un casotto fatto con vecchie travi. Stavo allacciandomi i pantaloni e una bretella mi si era accavallata sulla schiena. Dovetti girare la testa all'indietro per prenderla e... toh, in una nicchietta c'era lo scatolino di lucido da scarpe. Lo vuotai senza esitare e spesi tutti i risparmi di Ermes, ma non lo confessai mai apertamente».

«Papà, che cosa avevi comprato?».

«Ho fumato senz'altro qualche “nazionale” in più di nascosto, lo zio non ha mai gustato neanche quello... Ricordo che gli comprai dei gessetti colorati per consolarlo di quell'inaspettato furto...». Per un fumatore come Paride era inconcepibile che uno non godesse di quelle foglioline...

Pensieri, pensieri. Ora attende in casa lo zio Ermes e i suoi ragazzi stanno già scommettendo sul tipo di cioccolata che gli regalerà. L'ultima volta era cioccolato alla fragola e aveva fatto notare subito la qualità e, soprattutto, il prezzo. Zio Ermes, o Mercurio, non si smentisce mai.