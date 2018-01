Oltre il muro dell'incertezza

Luisa, immobile da giorni su una poltrona, osservava i fatti consueti allineati nel tempo come uccelli sui fili della luce.

I fatti consueti starnazzavano con le ali colorate, inutili e atrocemente confusi in una luce che offendeva gli occhi. Eppure la vita scorreva nelle vene offese di Luisa con un intenso respiro di cioccolato: la stanchezza l’avvolgeva, le divorava i piedi che si muovevano timorosi come due bestiole maltrattate, saliva alle gambe e lei diceva: - Devo essere forte come una quercia: sono la quercia che s’alzava nel prato dei miei giorni tinti di felicità.

La felicità è un dono che lascia nell’anima la forza ineluttabile di correre verso orizzonti sfumati nell’azzurro. – Così diceva Luisa a sé stessa. Non sapeva ancora se sarebbe riuscita a camminare. Scacciava il pensiero con l’attenta mano alzata nell’aria, così come avrebbe fatto se si fosse avvicinata una zanzara dal ronzio rock e le ali trasparenti da danzatrice dissoluta.

Una sera un fiato improvviso di vento spalancò la finestra: entrò nella stanza un cielo color cobalto, un cielo così innocente e puro che Luisa sentì un grumo di lacrime stringerle la gola. Deglutì con fatica, mentre il cielo con il suo splendido colore frugava in ogni angolo della stanza, capovolgeva libri, rosicchiava una mela, le accarezzava dolcemente gli opachi, appiccicosi capelli.

Era entrata finalmente la primavera con il suo mantello color cobalto: una sinfonia di profumi ubriacò la stanza che si fece velata, calata in un’atmosfera liquida di sogno e di corposa realtà.

Coriandoli multicolori s’affacciavano alla finestra: erano volti di bimbi piccoli, rossi, rosa, azzurri. Sorridevano con le loro bocche prive di denti, audaci e ingenui, roteavano la lingua in sorrisi inesistenti: era uno spettacolo affascinante che Luisa godeva, divertita. Le pretese inesorabili della notte cancellarono ogni bella visione. Luisa restò sola: osservò le stelle lontanissime navigare nel buio, piccoli occhi luminosi, lassù in alto, troppo superbi per essere raggiunti.

Occhi gelidi e solitari che vivevano la propria esistenza di luce senza curarsi degli altri.

Luisa si raggomitolò e nel muto nero che cancellava ogni cosa accese i suoi pensieri: i pensieri presero a ballare nella stanza. Vide una folla di persone, parenti, amici, vide l’infanzia e l’adolescenza, incontrò il padre e la madre: cari, mormorò, carissimi amori perduti.

Quindi arrivò lui. Le sedette accanto, ridente in costume da bagno. – Sei sempre tu, mormorò, giovane e vitale. - - Non scherzare, rispose Luisa, non è più tempo di scherzi. Si è alzato il muro dell’incertezza. Il tempo è un orco, ti cala addosso con forza e ti ruba ogni cosa. Anche la forza di lottare. Il tempo è un nemico terribilmente falso e arrogante, come tutti i nemici.

– Non essere pessimista, rispose il marito, tu non appartieni al pessimismo. Ora ci sono io: ti sei chiesta perché sono venuto in costume da bagno? Ce ne andremo fra poco, tu ed io, come allora: nuoteremo in acque limpide e profumate. Le acque primaverili della vita. – Fu davvero così: Luisa prese a muoversi insieme con lui, dimentica di tutto, nuova e ancora felice.