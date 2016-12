Cina restituisce agli Usa drone sequestrato

(ANSA) - WASHINGTON, 20 DIC - La Cina ha restituito agli Stati Uniti un drone sottomarino americano che aveva illegalmente sequestrato la settimana scorsa nel Mar cinese meridionale, in acque internazionali, ha reso noto il Pentagono. Allo stesso tempo, il ministero degli esteri cinese ha fatto sapere di aver consegnato il drone in seguito a "consultazioni amichevoli". A restituire il drone, nella stessa zona dove è avvenuto l'incidente, è stata la nave della Marina cinese che lo aveva sequestrato, ha reso noto il portavoce del Pentagono, Peter Cook. L'incidente è avvenuto giovedì scorso, vicino alle Filippine. La Uss Mustin ha ricevuto il drone per conto degli Usa in acque internazionali, ad una cinquantina di miglia da Subic Bay, ha precisato Cook.