Turchia: spari davanti ad ambasciata Usa

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 DIC - Un uomo armato è stato fermato davanti alla sede dell'ambasciata americana in Turchia, ad Ankara. Lo riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe sparato alcuni colpi in aria, otto o nove, con il fucile che aveva nascosto nel cappotto. L'uomo è stato bloccato dalla polizia che sta indagando sull'episodio che arriva a poche ore di distanza dall'assassinio dell'ambasciatore russo. "A seguito di questo incidente, l'ambasciata Usa ad Ankara, il consolato generale Usa a Istanbul, e il consolato Usa ad Adana resteranno chiusi per le normali operazioni" nella giornata di oggi, ha fatto sapere con un comunicato l'ambasciata americana, invitando inoltre i suoi cittadini a "mantenere un alto livello di vigilanza".