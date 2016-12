(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - Il tir che è piombato su un mercatino di Natale a Berlino sarebbe stato rubato nella capitale tedesca attorno alle 16 di ieri pomeriggio. Lo riferisce la tv polacca Tvn24, ripresa dalla Dpa, che cita informazioni raccolte dal trasportatore polacco proprietario del mezzo. Dai rilevamenti del Gps risulterebbe che il tir sia stato a quell'ora più volte spento e rimesso in moto. I media polacchi ritengono probabile che in quel momento il presunto terrorista abbia preso possesso del mezzo, estromettendo il conducente che potrebbe essere il cittadino polacco trovato morto sul sedile dell'accompagnatore. Il tir era giunto dall'Italia e trasportava ponteggi di acciaio che avrebbero dovuto essere scaricati a Berlino. L'azienda di trasporti ha sede in un piccolo paese vicino Stettino, nel nord-ovest della Polonia, al confine con la Germania.