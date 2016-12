Oggi a Mosca incontri ministri Russia-Turchia-Iran

(ANSA) - MOSCA, 20 DIC - I ministri degli Esteri e quelli della Difesa di Russia, Turchia e Iran si incontreranno oggi a Mosca per discutere della situazione in Siria, e in particolare ad Aleppo. I summit sono stati annunciati ieri e poi confermati anche dopo l'uccisione ad Ankara dell'ambasciatore russo Andrey Karlov. In questo momento è in corso un bilaterale tra i capi delle diplomazie di Russia e Turchia, Serghiei Lavrov e Mevlut Cavusoglu, secondo la Tass il tema principale della conversazione è proprio l'omicidio di Karlov.