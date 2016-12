Berlino: bandiere a mezz'asta e cerimonie religiose

(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - Berlino è sotto shock e a lutto per la strage di ieri sera. Bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici federali in Germania sono state ordinate per oggi dal ministro dell'Interno tedesco Thomas De Maiziere "in segno di partecipazione dopo l'atto di violenza di ieri sera contro un mercato di Natale a Berlino". In città si terranno oggi una serie di cerimonie religiose. Alle 11.30 sarà aperto un registro delle condoglianze nella Gedaechtniskirche, la "chiesa del ricordo" evangelica sulla Breitscheidplatz dove si trova il mercatino di Natale colpito ieri sera dal camion killer. Nella stessa chiesa, alle 18, sarà celebrata una messa straordinaria in memoria dei morti e per ribadire il valore dell'umanità. Alle 12 si terrà una cerimonia nella cattedrale cattolica St. Hedwig di Berlino, che si trova nella ex zona orientale della città, nei pressi del viale Unter den Linden.