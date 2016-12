Berlino: Putin, crimine che sconvolge per crudeltà

(ANSA) - MOSCA, 20 DIC - "Il crimine commesso contro i cittadini civili sconvolge per la sua crudeltà e il cinismo": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio di condoglianze inviato al presidente tedesco Joachim Gauck e alla cancelliera Angela Merkel per la strage avvenuta ieri a Berlino.