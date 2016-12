L'Europa ha paura. Londra aumenta i controlli

Torna la tensione in Europa dopo la strage di Berlino.

LONDRA Scotland Yard ha annunciato di voler rivedere i suoi piani di sicurezza per Londra nel periodo delle festività, dopo i «terribili fatti» di Berlino e Ankara. La polizia della capitale britannica si sta preparando anche contro la minaccia di un eventuale camion lanciato ad alta velocità contro la folla.

BERLINO La leader del partito nazional-populista Alternative fuer Deutschland (Afd), Frauke Petry, ha detto che «la Germania non è più sicura» e che sarebbe dovere di Angela Merkel comunicarlo ai cittadini. Lo riporta la Dpa. La cancelliera è apparsa poco dopo in tv: "Dobbiamo desumere - ha detto - che si tratti di un attentato terroristico". "Io, come milioni di persone in Germania, sono inorridita, scossa e profondamente triste per quello che è successo ieri sera alla Breitscheidtpaltz". "So che per noi tutti sarebbe particolarmente difficile da tollerare se si confermasse che a compiere questo atto è stata una persona che ha chiesto protezione e asilo in Germania".

RUSSIA L’Isis ha rivendicato gli attacchi contro la polizia effettuati sabato e domenica scorsi da gruppi di miliziani a Grozny, in Cecenia, nel Caucaso russo: lo riporta il Site, l’agenzia che monitora la galassia del terrorismo islamico, citato da diversi media russi. Secondo il luogotenente di Putin in Cecenia, Ramzan Kadyrov, negli scontri a fuoco sono stati uccisi cinque miliziani, ma secondo Novaya Gazeta, che cita il Comitato investigativo regionale, sarebbero morti anche tre membri delle forze dell’ordine.