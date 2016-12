Meteo: Valle d'Aosta imbiancata, fino a mezzo metro di neve

(ANSA) - AOSTA, 20 DIC - La Valle d'Aosta si è svegliata imbiancata, la neve è arrivata fin nel fondo valle. Nella zona di Champorcher la perturbazione è stata più intensa: a duemila metri si registra mezzo metro di neve fresca (40 centimetri in località capoluogo). Ma il resto della Regione non è stato risparmiato. Ad Aosta sono caduti 15 centimetri, a Courmayeur e Cogne 10, a Valgrisenche e Pré-Saint-Didier 15, a Aymavilles 20. "Si tratta di una neve leggera, che si sta umidificando. Il grado di pericolo valanghe è pari a 3-marcato su tutto il territorio, probabilmente lo sarà anche domani, stiamo preparando il nuovo bollettino", fanno sapere dall'ufficio neve e valanghe della Regione. Nel fondovalle le temperature sono attorno allo zero termico. Non sono segnalati particolari problemi alla circolazione e da mercoledì sono attese schiarite. I principali comprensori sciistici sono aperti. (ANSA).