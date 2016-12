(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - 'Presumiamo che sia terrorismo. E' un giorno molto duro". Sono le prime parole di Angela Merkel sull'attacco al mercato di Natale nel cuore di Berlino che ha fatto 12 morti e 48 feriti. "Non vogliamo vivere paralizzati dalla paura e dal male", ha aggiunto la cancelliera, precisando: "Anche se in queste ore risulta difficile troveremo la forza per vivere come desideriamo in Germania, liberi, insieme e aperti"."Penso innanzitutto ai morti e ai feriti, alle 12 persone che ieri erano fra di noi, festeggiavano e avevano progetti per i giorni di festa,e che non sono più tra noi".