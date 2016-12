Salvini, schifo no a lavorare durante feste su l. elettorale

(ANSA) - ROMA, 20 DIC- "Stamattina la Lega ha proposto alla riunione dei capigruppo alla Camera di far lavorare il Parlamento anche durante le feste, per affrontare tutte le emergenze in corso e votare una legge elettorale. Proposta bocciata da tutti, che schifo! Troppo gente vuole tirare a campare, alle spalle degli italiani. #votosubito" Così il segretario della Lega Matteo Salvini.