Dieselgate: procura Verona chiede incidente probatorio

(ANSA) - VERONA, 20 DIC - La Procura della Repubblica di Verona con il pm Marco Zenatelli ha chiesto l'incidente probatorio per il caso delle emissioni ritenute falsificate sulle automobili Volkswagen, nell'ambito dell'indagine condotta dalla magistratura nei confronti dei manager della casa automobilista per il reato di frode in commercio. Ne dà notizia il Codacons - dalla cui denuncia è nata l'inchiesta della Procura - che è stato ora convocato dal Pm in qualità di parte offesa, rappresentando oltre 5000 proprietari di auto Vw. "Interverremo - ha dichiarato il presidente Codacons Carlo Rienzi - nel procedimento nominando un nostro tecnico al fine di condurre verifiche sulle auto sottoposte ad indagine, ed invitiamo intanto tutti gli automobilisti proprietari di vetture Vw coinvolte nello scandalo 'dieselgate' ad aderire alle azioni lanciate sul sito www.codacons.it per ottenere il risarcimento dei danni subiti, considerato che la casa automobilistica ha negato finora qualsiasi indennizzo agli automobilisti italiani".