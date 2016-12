Brunetta, bilancio falso, via Padoan, è da denuncia

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Chiedo le dimissioni del ministro Padoan. Va denunciato, con l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, per falso in bilancio". Lo dice il capogruppo di Fi alla Camera Renato Brunetta riferendosi alla relazione "Salva-risparmi" su cui domani il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi. "Ci hanno fatto approvare con la fiducia e durante una crisi di governo - sostiene Brunetta - una legge di Bilancio falsa, visto che il governo sapeva perfettamente come era la situazione indecente delle banche, al limite del falso in bilancio. Per questo, davvero, Renzi e Padoan andrebbero denunciati".