Rosato (Pd), Brunetta è un esperto di falso in bilancio

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Brunetta, solitamente molto sobrio, è sicuramente un esperto di falso in bilancio avendo il governo in cui lui era ministro abolito il reato che noi abbiamo ripristinato". Così il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, risponde al presidente dei deputati di FI, Renato Brunetta, che in seguito alla decisione di ieri del Cdm sulle banche ha chiesto le dimissioni di Padoan parlando di falso in bilancio. "Il governo invece - aggiunge Rosato - ha preso dei provvedimenti urgenti per tutelare tutti i risparmiatori. Forse Brunetta pensa che si debbano tutelare solo pochi azionisti di un'unica società..." "Confidiamo che invece le altre forze di opposizione dimostrino senso di responsabilità visto che sono stati in molti, anche nei 5 Stelle a chiedere l'intervento pubblico per salvare i risparmiatori", prosegue il deputato Dem.