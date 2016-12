(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - Il ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maiziere, in una conferenza stampa trasmesso in tv ha detto che al momento non ci sono rivendicazioni credibili sull'attentato compiuto a Berlino con un Tir. Il ministro pero' ha avvertito che le rivendicazioni dello Stato islamico a volte arrivano "tardi".