Sequestro 3.700 esemplari uccelli specie protette

(ANSA) - VICENZA, 20 DIC - Oltre 3.700 esemplari di uccelli, di 30 diverse specie protette e non cacciabili, destinati alle tavole in occasione delle festività natalizie, sono stati posti sotto sequestro dal Corpo Forestale dello Stato di Vicenza, nel corso di controlli contro il traffico illecito di selvaggina. Ai controlli hanno contribuito anche i carabinieri e il reparto cinofilo del Corpo Forestale. Il destinatario della selvaggina sequestrata è stato denunciato per vari reati in materia di traffico e commercio illecito di avifuna protetta. (ANSA).