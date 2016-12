Gb: regina 'si dimette' da madrina di 20 enti

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - La regina Elisabetta si sta per 'dimettere' da madrina di più di 20 organizzazioni no profit. E' quanto si legge in un comunicato di Buckingham Palace in cui si afferma che al termine dell'anno è previsto il passaggio di consegne ad altri membri della famiglia reale. La decisione è stata presa per alleviare il carico di lavoro della 90enne Elisabetta che patrocina già 600 associazioni. Era stato fatto lo stesso, si legge nella nota di Palazzo, per il principe Filippo quando nel 2011 aveva compiuto 90 anni. Negli ultimi tempi la regina, vista l'età avanzata, ha ridotto in parte i suoi impegni ufficiali sebbene la sua agenda resti sempre molto fitta di appuntamenti.