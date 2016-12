Brexit:Sturgeon lancia piano per salvare posto Scozia in Ue

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - Nicola Sturgeon lancia il piano per garantire alla Scozia un posto in Europa nonostante la Brexit. La 'first minister' ha spiegato i punti principali di una "uscita il più possibile soft" per gli scozzesi, tramite una serie di proposte a Londra per mantenere Edimburgo all'interno del mercato unico europeo evitando quindi "conseguenze devastanti" per l'economia locale. L'auspicio della Sturgeon è che tutto il Regno resti nel mercato unico ma in caso contrario propone che alla Scozia sia garantito un particolare status per non doverlo abbandonare. La first minister ritiene che la Scozia potrebbe continuare a far parte dello Spazio economico europeo (See) - che permette ai Paesi non Ue, come Norvegia e Islanda, di essere membri del mercato unico rispettando una serie di normative dell'Unione - e allo stesso tempo di essere una 'nazione' della Gran Bretagna. Senza un accordo con Londra, Sturgeon è comunque pronta a chiedere un nuovo referendum sull'indipendenza scozzese.