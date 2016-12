Juncker, impegno per ricostruire Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 DIC - "Confermo l'impegno a sostenere la ricostruzione della basilica di San Benedetto a Norcia, che spero possa essere completata il più rapidamente possibile": è quanto ribadisce il presidente della Commissione Europea, Jean-Claud Juncker, in una lettera alla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Nella quale scrive di avere seguito "con molta preoccupazione" le notizie relative ai terremoti che hanno colpito il centro Italia e ribadisce "vicinanza e solidarietà" alle popolazioni colpite. La Regione ricorda che all'indomani del sisma, Marini aveva a sua volta scritto al presidente della Commissione per chiedere un impegno diretto dell'Unione Europea per la ricostruzione, e in particolare per la Basilica di San Benedetto, simbolo dell'Europa. Juncker si dice anche speranzoso "di poter accogliere" l'invito della presidente umbra a visitare la zona colpita dal terremoto ed in particolare Norcia, "non appena i miei impegni istituzionali lo consentiranno".