SI: Poletti offensivo, da sfiduciare, politica fallimentare

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Le parole del ministro Poletti sono offensive e ci richiamano al fallimento della sua politica sul Jobs Act". Lo ha detto in Senato nel corso di una conferenza stampa sul Referendum la senatrice di Sinistra italiana Loredana De Petris sottolineando che il ministro merita la sfiducia da parte del Parlamento. "Questo Paese - ha aggiunto - non può permettersi che l'autore del Jobs Act insulti quei giovani che sono stati costretti ad andare all'estero". Della necessità di un atto parlamentare sul ministro ha parlato anche il deputato Arturo Scotto: "Non si possono liquidare - ha affermato Scotto - certe frasi come se fossero gaffe". "Offese verso i lavoratori - ha inoltre sottolineato - da parte del ministro del Lavoro sono un fatto che non ha precedenti".