(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - Secondo quanto riferisce la Welt sul sito online, "la polizia di Berlino ritiene" che il pachistano arrestato ieri sera non sia il guidatore del tir" e che questi sia ancora "armato e a piede libero". La Welt scrive di aver appreso la notizia da alti funzionari della sicurezza. Anche la Bild online riporta la stessa notizia ma con un punto interrogativo: "la polizia ha il falso uomo?" Il capo della polizia di Berlino, Klaus Kandt, ha confermato nella conferenza stampa in corso a Berlino con il sindaco della città di "non poter dire che l'uomo arrestato ieri sia l'autista" del tir.