Berlino: Petry (Afd), 'la Germania non è più sicura'

(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - La leader del partito nazional-populista Alternative fuer Deutschland (Afd), Frauke Petry, ha detto che "la Germania non è più sicura" e che sarebbe dovere di Angela Merkel comunicarlo ai cittadini. Lo riporta la Dpa. Commentando il possibile attentato a un mercatino di Natale nel centro di Berlino, Petry ha indirettamente attaccato il governo sostenendo che "l'ambiente in cui un tale atto può prosperare è stato colposamente e sistematicamente importato nell'ultimo anno e mezzo". I tragici avvenimenti di Berlino danno spunto a Marine Le Pen, leader del Front National, di rilanciare il dibattito sull'arrivo dei migranti e sulla situazione europea: "Chiedo di ripristinare immediatamente le frontiere nazionali", dichiara la presidente del Front National in un comunicato.