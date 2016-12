Berlino: Obama assicura sostegno a Merkel sulle indagini

(ANSA) - BERLINO, 20 DIC - "La cancelliera federale Angela Merkel e il presidente americano Barack Obama hanno avuto un colloquio telefonico questa mattina": lo ha reso noto in un comunicato il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, aggiungendo che Obama ha "assicurato alla cancelliera il sostegno degli Usa per far luce sul retroscena del crimine" commesso a Berlino, dove un tir ha ucciso 12 persone in un mercatino di Natale. Il presidente americano ha espresso le proprie condoglianze a Merkel pregandole di estenderle ai familiari delle vittime, informa la nota.