De Luca:voto scambio, blitz GdF in Regione Campania

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Militari del Nucleo di Polizia tributaria della Gdf si sono recati oggi nella sede della Regione Campania per acquisire l'eventuale elenco dei sindaci che parteciparono all'incontro con il governatore De Luca durante la campagna per il sì alla riforma, vicenda che ha dato avvio ad un'inchiesta dopo la diffusione dell'audio della riunione: De Luca invitò con un linguaggio colorito ad impegnarsi attivamente per il voto. Si ipotizza per De Luca il reato di induzione al voto di scambio.