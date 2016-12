(ANSA) - KABUL, 20 DIC - I talebani della Rete Haqqani hanno diffuso un nuovo video di Caitlam Coleman e Joshua Boyle, la coppia americano-canadese da loro sequestrata nel 2012 in Afghanistan in cui per la prima volta compaiono anche i due figli maschi da essa avuti durante la prigionia. Il documento è stato pubblicato sul sito del Site, gruppo di monitoraggio del terrorismo e caricato su Youtube. Nel video Coleman prega per la fine dell'"incubo kafkiano", critica i governi di Canada ed Usa e la stessa Rete Haqqani.