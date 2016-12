Migranti: Oim, oltre 4.900 decessi nel Mediterraneo

(ANSA) - GINEVRA, 20 DIC - Il bilancio dei migranti o rifugiati morti o dispersi nel Mediterraneo dall'inizio del 2016 mentre tentavano di giungere in Europa è salito a 4.901, secondo gli ultimi dati resi noti oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). A pochi giorni dalla fine del 2016, il dato di 4.901 decessi è nettamente superiore ai 3.777 decessi segnalati per tutto l'anno scorso. Il tasso di mortalità nel 2016 è inoltre di gran lunga superiore a quello del 2015. Quest'anno un migrante è morto per ogni 73 migranti giunti via mare. Nel 2015 la cifra era di un decesso per 267 arrivi, sottolinea l'Oim in una nota.