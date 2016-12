Francia: sondaggio, 'Macron politico preferito da francesi'

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Emmanuel Macron è la personalità politica preferita dai francesi: è quanto emerge da uno sondaggio Odoxa per il settimanale l'Express. Stabile con il 35% dei voti, l'ex ministro dell'Economia che ha voltò le spalle al presidente François Hollande per fondare il suo movimento 'En Marche!', approfitta della perdita di preferenze di Alain Juppé, al 33% (-4) e soprattutto di François Fillon, 31%, che perde 6 punti in un mese, in calo eclatante presso gli elettori di destra (10 punti, 78%). L'ex premier Manuel Valls, invece, entra in classifica col 21%, ed è anche il candidato che i francesi vorrebbero veder vincere alle primarie della sinistra. Col 37% è nettamente davanti ad Arnaud Montebourg (29%). Ottiene il 42% tra i simpatizzanti socialisti. Marine Le Pen guadagna un punto (27%), mentre Hollande riprende leggermente colore: è considerato un buon presidente dal 18% dei francesi (+1), una quota quasi confortante per colui che era finito negli abissi, con il gradimento più basso della V Repubblica.