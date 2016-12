Erdogan inaugura Eurasia, l'autostrada sotto il Bosforo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 DIC - Inaugurato oggi a Istanbul dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan il tunnel Eurasia, l'autostrada sotto il Bosforo progettata per collegare la sponda asiatica della città con la penisola storica del Corno d'Oro. Costruita a tempo di record, l'ultima grande opera della Turchia verrà aperta al traffico con 8 mesi d'anticipo rispetto alle previsioni. La data scelta per la cerimonia, suggeriscono fonti dell'opera, non è casuale. Sarebbe infatti un 'regalo di compleanno' per il premier Binali Yildirim, anch'egli presente all'inaugurazione, che oggi festeggia 61 anni. Con una lunghezza totale di 14,6 km, di cui 5,4 sottomarini a una profondità massima di 106 metri, la galleria è su due piani e a due corsie per ciascun senso di marcia. E' destinata a rivoluzionare il traffico di Istanbul, riducendo i tempi di percorrenza da 100 a 15 minuti. Secondo le stime, verrà percorsa da circa 100 mila veicoli al giorno.