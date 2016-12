Mostra ANSA-Miur 'Eredità Falcone-Borsellino' ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - "L'importanza del lavoro di squadra, l'ascolto reciproco e il coraggio di lottare insieme contro le mafie". Le parole di una studentessa dell'Istituto superiore Podesti-Calzecchi-Onesti di Ancona hanno definito "l'Eredità di Falcone e Borsellino" durante l'incontro-dibattito svoltosi oggi nella scuola, in occasione dell'allestimento della mostra fotografica itinerante promossa dall'ANSA in collaborazione con il Miur. Un'esposizione inaugurata a Palermo nel maggio 2012 a 20 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Proporre la mostra in una scuola (150 foto con testi che ripercorrono la storia dei due magistrati), ha detto Marco Ugo Filisetti, direttore dell'Ufficio scolastico regionale è ''un'occasione per i ragazzi per riflettere, porsi domande e prendere decisioni''. Al dibattito hanno preso parte anche il dirigente scolastico Vinicio Cerqueti e la responsabile della redazione dell'ANSA delle Marche Cristina Morbiducci. La mostra resta aperta fino al 22: a fare da guida gli stessi studenti.