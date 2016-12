Guardia Finanza Rimini sequestra marchi Cocoricò e Titilla

(ANSA) - RIMINI, 20 DIC - La Guardia di finanza di Rimini ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei noti marchi Cocoricò e Titilla, per un valore complessivo stimato in 150mila euro. In sostanza, se i marchi dovessero essere utilizzati per attività di merchandising, il ricavato verrebbe sequestrato per rifondere le imposte evase. Il provvedimento nasce da precedenti riscontri della Guardia di finanza, secondo i quali la società di gestione del locale non aveva presentato le dichiarazioni facendo emergere un imponibile sottratto al fisco di circa 4,5 milioni di euro e un'evasione dell'Iva di un milione. In base ai riscontri delle Fiamme gialle i marchi sono riconducibili all'amministratore di fatto della società, che ha gestito, dal 2009, la discoteca di Riccione. L'amministratore di fatto, un 48enne riminese, è stato denunciato in concorso con l'amministratore di diritto per il reato di omessa dichiarazione. (ANSA).