Tav: procuratore Spataro, revocare domiciliari a Dosio

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - E' stata discussa oggi al tribunale del riesame la richiesta della procura di Torino di revocare gli arresti domiciliari a Nicoletta Dosio, la 'pasionaria' No Tav che nelle scorse settimane ha violato ripetutamente la misura cautelare. A sostenere le ragioni del ricorso davanti ai giudici è stato il procuratore capo Armando Spataro in prima persona. E' per protesta che Nicoletta Dosio (che per il reato di evasione è già stata condannata a otto mesi) non rispetta le disposizioni. Anche oggi, mentre a Torino veniva celebrata l'udienza, ha lasciato il proprio domicilio per una 'passeggiata' in Valle Clarea, nelle vicinanze del cantiere di Chiomonte. Secondo quanto si è appreso, Spataro avrebbe spiegato al riesame che le "ricadute mediatiche" delle iniziative della Dosio non hanno alcuna importanza nel caso in questione. Il punto - è stata la tesi del procuratore - è che non ci sono più esigenze che giustifichino ancora gli arresti domiciliari. Come il concreto pericolo di fuga o il rischio di inquinamento delle prove. La misura cautelare era stata disposta nel quadro di un'inchiesta (una dimostrazione del giugno del 2015) sfociata ieri nel rinvio a giudizio della donna e di altri 17 attivisti. Quando la Dosio si allontana temporaneamente da casa, di solito è per partecipare a eventi pubblici. (ANSA).