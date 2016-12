Auto blu: sospese alcune deleghe assessore regionale FVG

(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - L'assessore regionale alle Autonomie locali e Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia, Paolo Panontin, coinvolto in un'indagine della Procura di Trieste su un supposto uso improprio dell'auto di rappresentanza, ha inviato oggi una lettera alla presidente della Regione, Debora Serracchiani, in cui ha messo a disposizione le sue deleghe, affidando alla presidente ogni determinazione in merito. Sulla base della documentazione riguardante l'indagine appena conclusa - così una nota ufficiale della Regione - "la presidente ha ritenuto opportuno sospendere l'assessore relativamente alle deleghe confliggenti con l'ipotesi di reato e con la fattispecie precisata nell'indagine". Le deleghe oggetto di sospensione riguardano il Servizio del Provveditorato e il Personale, connesse sia al rapporto con personale dipendente dell'amministrazione pubblica che con la gestione delle automobili di servizio. (ANSA).