(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Un uomo di 62 anni sarebbe caduto dalle terrazze del Duomo sulle guglie. E' in gravissime condizioni. Sul posto sono presenti il personale del 118 e i vigili del fuoco che con il nucleo Saf, il soccorso per il recupero alpino fluviale, stanno lavorando per recuperarlo e portarlo in ospedale.