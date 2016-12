Alfano, non esclusa possibilità di vittima italiana

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Alla domanda se potesse confermare la notizia dell'Huffington Post di un'italiana dispersa a Berlino, Alfano ha risposto: "Ci sono accertamenti ancora in corso a Berlino. Abbiamo indicazioni che ci portano a non escludere in questo momento l'ipotesi che ci possa essere una vittima italiana". Ma "attendiamo" le informazioni della magistratura tedesca sull'identità delle vittime.