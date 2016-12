(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - In Italia "non esiste rischio zero". L'allerta terrorismo "resta sempre altissima": lo ha detto il minitro degli Esteri, Angelino Alfano, nel corso di un incontro a Parigi con l'omologo francese, Jean-Marc Ayrault. Per Alfano "gli ultimi fatti di Berlino lo dimostrano". Le misure di sicurezza italiane "sono attentamente valutate dal Viminale" ora diretto da Marco Minniti. "Fin qui - ha continuato - i nostri sistemi antiterrorismo hanno dato una straordinaria" prova di efficienza. Ma "i fatti di Berlino non contribuiscono a certo a farci allentare le antenne". Alfano ha poi espresso "dolore per i nostri fratelli di Berlino e i nostri fratelli della Germania. E' un dolore immenso che segna una pagina di lutto per l'Europa e per il mondo"