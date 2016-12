E' morto l'uomo caduto dalle terrazze del Duomo

E’ morto durante il trasporto in ospedale l’uomo di 62 anni che questo pomeriggio si è lanciato da una terrazza del Duomo di Milano atterrando sulla passerella inferiore. I paramedici hanno dovuto chiedere la collaborazione dei vigili del fuoco per portare il ferito a terra. Sono ancora in corso verifiche per accertare le cause della caduta. Al momento l’ipotesi principale è quella del suicidio.

L’uomo è salito sulle terrazze del Duomo per una visita, ed è caduto da una terrazza ad un’altra per un’altezza di 15 metri.

Per recuperarlo sono state adottate delle tecniche di derivazione alpinistica: i vigili del fuoco hanno messo l’uomo su una barella e con un'imbragatura lo hanno calato in strada. Resta da accertare se sia caduto accidentalmente o abbia deciso, ipotesi ritenuta più probabile, di buttarsi.