(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "L'opacità della scalata a Mediaset da parte di Vivendi impone decisioni immediate da parte delle Autorità preposte. E questo non solo perché Mediaset è un'azienda italiana, che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone, che va difesa come un bene della nostra comunità nazionale e perché non possiamo permetterci di svendere altri pezzi della nostra italianità, ma anche per il rispetto della legge. La rapidità di azione è indispensabile. Gli strumenti normativi ci sono". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.